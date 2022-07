Silvina Batakis é escolhida nova ministra da Economia da Argentina

No sábado (2), sob pressão da área kirchnerista do governo, Guzmán anunciou sua renúncia, em longa carta publicada em redes sociais.

Batakis, 53, comandou a economia da província de Buenos Aires de 2011 a 2015, no governo Daniel Scioli —atual embaixador da Argentina no Brasil. Atualmente, atuava como secretária de províncias no Ministério do Interior.

