Siderúrgicas prometem elevar produção, mas construtoras querem choque de oferta com importados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias depois de os representantes da indústria do aço se reunirem com Paulo Guedes para dizer que a produção local vai crescer, chegou a vez de a construção civil se encontrar com o ministro para reclamar do preço do insumo.

Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP (associação das construtoras), diz que, em reunião com Guedes nesta quinta (17), o setor pediu redução de imposto de importação do aço por um período de seis meses a um ano para gerar um choque de oferta capaz de barrar os aumentos praticados e previstos no preço do produto.

Segundo José Carlos Martins, presidente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), Guedes afirmou que o governo está avançando nas tratativas para reduzir os impostos de importação entre países do Mercosul, que deve ser de 10%.