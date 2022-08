Siderúrgicas preveem investir R$ 52 bi em 4 anos, independentemente do resultado das eleições

Segundo o executivo do setor siderúrgico, as empresas não trabalham "com governo A ou B", mas com a expectativa de novas reformas tributária e administrativa.

"Tivemos reformas importantes, como a trabalhista e da previdência. Os governos vieram evoluindo. Tivemos teto de gastos, privatizações, marco do saneamento, lei geral do gás. A gente acredita que há condições de crescer", disse.

O setor de aço também espera conseguir dobrar o consumo interno do material no mesmo período. O Brasil tem hoje um consumo de aço considerado baixo pelo setor, de cerca de 125 quilos por habitante, enquanto países desenvolvidos registram cerca de 230 quilos por habitante.

O setor projeta investir R$ 52 bilhões nos próximos quatro anos. O dinheiro deve ser usado em melhora no mix de produtos, ganho de eficiência e aumento do valor agregado dos produtos.

Paula assumiu nesta terça-feira (23) a presidência do conselho diretor do Instituto Aço Brasil, que representa 31 usinas siderúrgicas de 12 grupos industriais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Arcellor Mittal no Brasil, Jefferson de Paula, diz que os investimentos previstos pelo setor siderúrgico para os próximos anos independem do resultado das eleições deste ano.

