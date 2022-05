Shoppings esperam superar Dia das Mães de 2019, mas inflação preocupa

Para cerca de 40%, no entanto, a inflação e o desemprego são os fatores que mais devem limitar o consumo no Dia das Mães, segunda data mais importante para o setor.

"Apesar do cenário macroeconômico e de os indicadores do país também não serem os melhores, a gente tem percebido uma recuperação. O último trimestre foi de crescimento constante, de volta de público ao shopping, de circulação de veículos. Isso nos leva a acreditar que o Dia das Mães vai movimentar a economia", diz Glauco Humai, presidente da Abrasce.

A expectativa é de um crescimento real em torno de 2,5% em relação à data no pré-pandemia. Na comparação com 2021, o avanço deve ser de 6,9%, diz a entidade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Dia das Mães deste ano, os shoppings esperam superar, pela primeira vez desde o início da pandemia, as vendas registradas na data em 2019, segundo a Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers).

