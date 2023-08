Shein compra um terço do grupo dono da Forever 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Shein, maior grupo varejista de moda online, anunciou nesta quinta-feira (24) a compra de aproximadamente um terço do grupo Sparc Holdings, dono da marca Forever 21, que por sua vez passa a ser acionista minoritário da gigante asiática.

A Forever 21 vai ter produtos distribuídos na plataforma da Shein, que conta com 150 milhões de usuários em todo o mundo. Por outro lado, a Shein pode abrir pontos dentro das lojas da Forever 21 nos Estados Unidos.

Também dono de marcas como Nautica e Reebok, o grupo Sparc é uma joint venture entre os grupos Authentic Brands e o Simon Property. A companhia afirma ter vendas globais da ordem de US$ 12,7 bilhões (R$ 62,2 bilhões).

Já a Shein soma vendas da ordem de US$ 22 bilhões (R$ 108 bilhões) em todo o mundo. No Brasil, a asiática já vende mais do que grandes varejistas de moda nacional, como Marisa. Segundo estimativas do banco BTG, a empresa faturou nada menos que R$ 7 bilhões no ano passado -um salto de 250% sobre os R$ 2 bilhões registrados em 2021. A marca acaba de lançar sua primeira coleção produzida no país.

"A poderosa combinação da liderança da Simon no varejo físico, a experiência em desenvolvimento de marca da Authentic e o modelo sob demanda da Shein nos ajudarão a impulsionar um crescimento escalável e, juntos, tornar a moda mais acessível a todos", disse Donald Tang, presidente executivo da Shein, em comunicado.

A Authentic Brands comprou a marca Forever 21 depois que ela entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, em setembro de 2019. Na época, a varejista, fundada em 1984 em Los Angeles (EUA) pelo casal sul-coreano Do Won e Jin Sook Chang, contava com mais de 800 lojas em todo o mundo.

Houve um fechamento em série de vários pontos de venda, inclusive no Brasil. A marca deixou o país em junho do ano passado, onde tinha 15 lojas. Mas continuou com uma parceria com a Dafiti, grupo de varejo online de moda.

A Forever 21 se tornou atraente ao público jovem ao vender roupas similares às das grandes marcas a preços acessíveis. Mas, segundo analistas, a empresa falhou no momento de reagir ao avanço das vendas online, e não se atentou à mudança de atitude dos consumidores, preocupados com o impacto ambiental das redes 'fast fashion' e das condições de trabalho oferecidas aos funcionários das confecções.

"Com o conhecimento e experiência em e-commerce e alcance global, a Shein oferece ao Grupo Sparc uma plataforma capaz de potencializar ainda mais o crescimento das marcas da joint venture. A parceria também espera expandir o alcance da Forever 21, marca do Grupo Sparc, levando ainda mais variedade de produtos aos clientes da Shein", diz o comunicado.

De acordo com o texto, as empresas planejam utilizar as suas plataformas para "acelerar a inovação de produtos, explorar estratégias para novos negócios, aprimorar a experiência dos usuários e potencializar a presença das marcas no mercado."