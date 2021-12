Setor de serviços aprofunda desaceleração e cai pelo segundo mês seguido

Antes de divulgar o desempenho de serviços, o IBGE apresentou outros dois indicadores setoriais referentes a outubro: produção industrial e vendas do varejo. Ambos ficaram no vermelho.

Com o impulso da vacinação contra a Covid-19 e da reabertura da economia, os serviços de caráter presencial apostam em uma melhora dos negócios até o final do ano.

Os serviços prestados às famílias envolvem os ramos de alojamento e alimentação. Apesar do avanço em outubro, a atividade ainda está 13,6% abaixo do pré-pandemia, a maior distância negativa da pesquisa. Ou seja, a retomada é incompleta até o momento.

Em transportes, um dos dados que chamaram atenção foi o recuo do transporte aéreo (-5,3%). Nesse caso, houve o efeito da inflação das passagens aéreas, de acordo com Lobo.

Conforme Lobo, as perdas de serviços profissionais refletem as dificuldades da atividade econômica. Isso ocorre porque o ramo reúne muitas empresas que atendem o mercado corporativo, disse o analista.

As outras duas atividades que recuaram dentro do setor de serviços foram serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,8%) e transportes, armazenagem e correio (-0,3%).

Com a baixa de outubro, o setor de serviços reduziu a distância positiva em relação ao patamar pré-pandemia. Ficou 2,1% acima do nível de fevereiro de 2020.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O setor de serviços no Brasil começou o quarto trimestre no vermelho. Em outubro, amargou queda de 1,2% no volume, frente a setembro, informou nesta terça-feira (14) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.