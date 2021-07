Setor de seguros, previdência e capitalização fatura mais de R$ 145 bi neste ano

A retomada da economia também contribuiu para o desempenho, segundo o órgão. No mercado de danos, o seguro auto, um dos mais impactados na pandemia, tem apresentado recuperação. Em junho, a alta foi superior a 11% na comparação com o mesmo mês de 2020.

A Susep atribui o resultado ao aumento da demanda por proteção contra riscos na pandemia e à evolução do ambiente de concorrência, com flexibilização de normas e inovação.

O número é R$ 23,61 bilhões superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

