Servidores do Tesouro pedem aumento e ameaçam com 'entrega generalizada de cargos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 400 servidores do Tesouro Nacional enviaram nesta quarta-feira (16) uma carta pedindo reajuste salarial ao ministro Paulo Guedes (Economia), ao secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, e ao secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago.

A carta é escrita por técnicos e auditores federais da área de Finanças e Controle, e é lançada depois do movimento do governo de reajuste salarial da Polícia Federal. Eles afirmam que "nas últimas semanas, quando foram reveladas tratativas de reajuste salarial seletivo envolvendo carreiras específicas do Poder Executivo", a categoria ficou de fora.

Os técnicos afirmam ainda que "o atual clima de frustração tem potencial para desencadear uma entrega generalizada de cargos de confiança, com implicações imediatas à capacidade institucional" do órgão.

E dizem que, nas últimas negociações salariais, as carreiras de servidores Tesouro Nacional foram preteridas em relação a outras, "que receberam reajustes maiores ou bônus de desempenho".

O grupo aponta que "não houve campanha nem mobilização dos servidores por recomposição do poder de compra de seus subsídios, a despeito da inflação acumulada desde o último reajuste salarial em 2019 já ter chegado a 20%".

Eles pedem que uma medida provisória seja enviada ao Congresso Nacional —uma vez que não é possível conceder reajuste salarial a servidores públicos após abril— para estabelecer "a remuneração desta carreira equiparada à tabela proposta a outras do Estado".