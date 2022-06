Servidores do INSS devem retornar ao trabalho presencial

O Ministério da Economia informa que o ato da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, órgão central de gestão de pessoas do governo federal, considerou a manifestação do Ministério da Saúde que declarou, em abril, o fim da emergência de saúde pública de importância nacional.

O texto foi publicado na edição desta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União e segue uma instrução normativa do Ministério da Economia, que determinou o retorno de todos os servidores públicos federais ao trabalho presencial a partir de 6 de junho.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério do Trabalho e Previdência determinou o retorno de funcionários do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) ao trabalho presencial nas agências. A regra vale para servidores, empregados públicos e estagiários que ainda estejam em trabalho remoto devido à pandemia de Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.