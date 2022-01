Servidores dizem que governo não sinalizou negociação e mantêm mobilização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), Rudinei Marques, diz à reportagem que o governo federal não fez qualquer tipo de sinalização para negociar e que está mantido o calendário de mobilização, divulgado após promessa do Palácio do Planalto de aumento somente para as carreiras da segurança. O primeiro ato público está previsto para 18 de janeiro, em frente ao Banco Central e depois no Ministério da Economia. Servidores da Receita, Banco Central e auditores do trabalho já entregaram cargos de chefia e a previsão é que o movimento aumente com a proximidade da data da manifestação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.