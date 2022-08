Serpro, contratado para monitorar internet nas eleições, entra em greve

"O último reajuste de 100% da inflação foi em 2015", diz Guasso. No ano passado, o aumento foi de 70% do IPCA. "Não queremos que chegue até a eleição e vire o ano", afirma.

Vera Guasso, secretária-geral do Sindppd-RS (Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados no estado do Rio Grande do Sul), que está na negociação, diz que a primeira proposta foi apresentada pelos funcionários no final de março.

