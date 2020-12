Série de reportagens de colunista do UOL ganha Prêmio IREE de Jornalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O repórter Rubens Valente, colunista da UOL, recebeu o Prêmio IREE de Jornalismo por uma série de 19 reportagens das quais a primeira é "Ação sigilosa do governo mira professores e policiais antifascistas". Os textos foram publicados a partir de 19 de julho.

A premiação foi concedida pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, uma organização independente voltada à promoção do debate democrático e ao aperfeiçoamento à interação dos setores público e privado.

Na categoria Política o prêmio foi dado à série de reportagens "Retrato falado", de Carol Pires, da revista Piauí, publicado como um conjunto de seis podcasts e que constituiu um perfil do presidente Jair Bolsonaro. Na categoria Economia e Negócios venceu André Borges, de O Estado de S. Paulo, com a reportagem "Petrobras tem 'depósito' irregular no mar".

A repórter Bruna Narcizo, do jornal Folha de S.Paulo, recebeu menção honrosa pelas reportagens "Fundo gerido pelo BTG faturou 30% com 'cavalo-de-pau' da Selic", que mostrou um rendimento atípico, na contramão do que o mercado apostava, e "Marcelo Odebrecht acusa pai de levar empresa à recuperação judicial", sobre emails em que o executivo encaminhou com denúncias para familiares e diretores da companhia.

Também receberam menção honrosa Nancy Dutra, do Fantástico (pelos trabalhos "Exclusivo - detalhes inéditos da investigação do Facebook que derrubou perfis bolsonaristas" e "Revolução 5G"), e Patrik Camporez, de O Estado de S. Paulo (com as séries "A caixa preta que não existiu", sobre a suposta caixa preta do BNDES, e "Guerra das águas").

A premiação principal é de R$ 50 mil. Para as categorias Política e Economia e Negócios, de R$ 30 mil. Os profissionais agraciados com a menção honrosa receberão R$ 10 mil cada.

"O IREE reconhece o papel crucial do jornalismo no progresso institucional do país", informou o instituto. "O Prêmio IREE de Jornalismo é uma homenagem do IREE aos profissionais que se dedicam à disseminação da informação, do conhecimento, à defesa da liberdade de expressão e de opinião."