Será necessário elevar juro nos EUA 'acima de 4%' em 2023, diz dirigente do Fed

Ela ressaltou o compromisso do Fed de adotar "ação decisiva" para conter os preços e considerou que há "mais trabalho a fazer" nessa frente, com mais altas de juros pelo banco central. Para a autoridade, ainda é cedo para concluir que a inflação já atingiu o pico no país.

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Loretta Mester afirmou nesta quarta-feira, 7, que será necessário elevar o juro nominal nos Estados Unidos "acima de 4%" no próximo ano e "mantê-lo lá". Durante evento virtual da MNI, a dirigente disse que não projeta neste momento que os juros possam ser cortados em algum momento de 2023.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.