Ser compra Fael, de ensino superior 100% online, por R$ 280 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ser Educacional anunciou nesta segunda-feira (31) a aquisição da Fael (Faculdade Educacional da Lapa), por R$ 280 milhões.

Com sede em Lapa (PR), a Fael oferece cursos superiores 100% online, por meio de polos parceiros, que chegam a 600 no país. São mais de 90 mil alunos de graduação e pós-graduação, 98% deles via rede de polos parceiros, matriculados em 245 cursos. Dos alunos, 35% estão no Sul do Brasil, 21% no Norte, 17% no Sudeste, 14% no Centro-Oeste e 12% no Nordeste.

A transação envolve um valor de R$ 17,5 milhões a ser pago pela Ser dentro de dois anos, de acordo com o atingimento de algumas metas acordadas entre as partes (earnout). Essas metas estão relacionadas à performance da Fael, à integração com a Ser Educacional e à participação no Comitê de Inovação.

Com a aquisição, o ensino digital da Ser passa a somar 144 mil alunos e atinge receita líquida de R$ 268 milhões. O negócio ainda precisa de aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Em comunicado, a Ser afirma que, com a compra, passa a deter uma rede de polos de alcance nacional, criando "um novo modelo de gestão de polos parceiros em todas as marcas Ser Educacional". De acordo com a companhia, haverá a ampliação do portfólio de cursos disponíveis aos polos Fael, com destaque para os cursos de maior valor agregado, como saúde e engenharias.

O grupo destaca ainda que o ensino digital passa a ser relevante na Ser, "otimizando sua posição em um segmento de alto crescimento de mercado".

Fundado em 2003 e com sede no Recife, o grupo Ser Educacional é líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, somando cerca de 218 mil alunos.

Entre suas marcas, estão Uninassau, Uninabuco, Univeritas/UNG, Unama, Uninorte, Unifacimed e Unijuazeiro.