Senai vai levar carreta para digitalização de empresas em pequenos municípios de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fiesp, Senai-SP e Sebrae-SP lançam nesta terça-feira (3) seu programa de digitalização para micro e pequenas empresas com a meta de atender 40 mil indústrias, que representam mais de 90% do setor no estado.

O evento de lançamento da chamada Jornada de Transformação Digital nesta terça, que será presencial no teatro do Sesi, teve mais de mil empresários inscritos, segundo a Fiesp.

O programa também deve alcançar parte dos negócios de médio porte, com atendimento gratuito pra empresas com até R$ 8 milhões de faturamento.

Depois do lançamento, vai ter road shows no interior do estado e uma unidade móvel do Senai-SP, com uma carreta que vai circular pelos municípios menores.