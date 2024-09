Senado vai votar indicação de Galípolo para o BC em 8 de outubro, diz Pacheco

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta quarta-feira (4) que a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central será colocada em votação no plenário da Casa em 8 de outubro, após o primeiro turno das eleições municipais.

Pacheco afirmou, porém, que Galípolo pode ser sabatinado pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado antes disso, em outra data. Segundo ele, a sabatina será definida pelo presidente da comissão, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

O governo gostaria de realizar a sabatina de Galípolo antes das eleições, avançando ao menos uma das etapas do rito. Para ser nomeado, o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser sabatinado pela CAE do Senado e aprovado pelo plenário da Casa.

Na terça (3), Vanderlan afirmou que a sabatina "provavelmente" será realizada no dia 17 de setembro. A data, contudo, coincide com o primeiro dia de reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, do qual Galípolo é membro. Ele hoje ocupa o cargo de diretor de Política Monetária.

Outra possibilidade apontada na terça por Vanderlan é realizar a sabatina na CAE no mesmo dia da votação em plenário.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), será relator da indicação e já adiantou o parecer. O senador disse que a data escolhida por Pacheco para a votação é "absolutamente razoável".

"O próprio mercado, e eu vou me arriscar a dizer que o próprio atual presidente do Banco Central [Roberto Campos Neto], sabe da importância de a gente sinalizar ao mercado quem vai conduzir a política monetária brasileira", disse Wagner.

Galípolo continuou percorrendo os gabinetes dos senadores nesta quarta, no tradicional "beija-mão" do Senado. Ele se reuniu, entre outros nomes, com os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Flavio Azevedo (PL-RN), Fernando Farias (MDB-AL), Margareth Buzetti (PSD-MT) e Fernando Dueire (MDB-PE).

Outra pauta de interesse do BC que não terá avanço nas próximas semanas é a PEC (proposta de emenda à Constituição) que concede autonomia financeira à instituição.

Nesta quarta, o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que o tema será tratado apenas depois das eleições municipais.

"Eu achei por bem não pautar. [...] Foi uma decisão pessoal desta presidência, mas não foi unilateral, foi ouvindo vários senadores que não poderiam estar aqui para deliberar o assunto no dia de hoje [quarta]", disse.

No início da semana, o relator da proposta, senador Plínio Valério (PSDB-AM), apresentou um novo texto após negociação com o governo Lula.

O relatório inicial trazia a proposta de transformar o BC –hoje uma autarquia de natureza especial– em uma instituição de natureza especial com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, "organizada sob a forma de empresa pública e dotada de poder de polícia, incluindo poderes de regulação, supervisão e resolução".

O novo texto fala em "caráter jurídico-institucional único" do BC. "Ao invés de se buscar adaptar o instituto jurídico existente de empresa pública às especificidades do BCB, trata-se agora de criar formatação jurídica própria e específica ao BCB", diz um dos trechos.

O relator também acatou com ressalva a sugestão do governo sobre o papel do CMN (Conselho Monetário Nacional) –colegiado formado pelos ministros da Fazenda (Fernando Haddad) e do Planejamento e Orçamento (Simone Tebet) e pelo presidente do BC (Roberto Campos Neto)– na definição do orçamento da autoridade monetária.

A nova versão do relatório prevê que o orçamento seja elaborado pelo BC e que as despesas de custeio e investimento previstas na peça orçamentária sejam apreciadas previamente pelo CMN. Estabelece, ainda, que a deliberação conclusiva fique a cargo da comissão temática pertinente do Senado.

No entendimento de uma ala dos servidores do BC, o novo texto atende ao desejo colocado pelo governo em opinar sobre o orçamento da instituição e reforçar a governança do CMN, que ganharia uma nova atribuição.

QUEM É QUEM NO BC

**Roberto Campos Neto, presidente**

Mandato até 31.dez.24

Indicado por Jair Bolsonaro

**Gabriel Galipolo, diretor de Política Monetária**

Indicado por Lula para presidente a partir de 2025, por quatro anos

**Otavio Damaso, diretor de Regulação**

Mandato até 31.dez.2024

Indicado por Dilma Rousseff e reconduzido por Jair Bolsonaro

**Carolina de Assis Barros, diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta**

Mandato até 31.dez.24

Indicada por Michel Temer e reconduzida por Jair Bolsonaro

**Diogo Guillen, diretor de Política Econômica**

Mandato até 31.dez.25

Indicado por Jair Bolsonaro

**Renato Dias de Brito Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução**

Mandato até 31.dez.25

Indicado por Jair Bolsonaro

**Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização**

Mandato até 28.fev.27

Indicado por Luiz Inácio Lula da Silva

**Paulo Picchetti, diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos**

Mandato até 31.dez.27

Indicado por Luiz Inácio Lula da Silva

**Rodrigo Alves Teixeira, diretor de Administração**

Mandato até 31.dez.27

Indicado por Luiz Inácio Lula da Silva