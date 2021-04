Sem peças, Fiat dará férias coletivas a 1.900 trabalhadores em fábrica mineira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fiat confirmou nesta quarta (14) que vai interromper por 10 dias o segundo turno de produção em Betim (MG). O principal modelo fabricado na unidade é a picape Strada, veículo mais vendido do país no primeiro trimestre.

O motivo é o mesmo que fez diversas montadoras interromperem as linhas de montagem nos meses de fevereiro e março: falta de peças.

Em nota, a marca italiana, que hoje faz parte do grupo Stellantis, diz que 1.900 funcionários entrarão em férias coletivas a partir de segunda (19), "a fim de adaptar o ritmo de produção às condições atuais de volume e regularidade de fornecimento de componentes."

A montadora afirma que continua em contato e em negociação com seus fornecedores para normalizar os fluxos de suprimentos.

A Fiat está entre as empresas que menos interromperam a produção devido à falta de peças. Com isso, a Strada teve fôlego para ultrapassar o Chevrolet Onix no ranking de emplacamentos em março e assim chegar ao primeiro lugar de vendas no trimestre.

A linha de montagem do compacto da General Motors segue interrompida em Gravataí (RS), e a fabricação só deve ser plenamente retomada em julho.

Com a parada do segundo turno em Betim, a Fiat terá mais dificuldade para atender clientes que aguardam a entrega da picape Strada. Em um comunicado publicado em seu site, a marca diz que a espera pode chegar a 150 dias.

No dia 31 de março, 14 montadoras passavam por paradas totais ou parciais, que atingiram 30 fábricas e 65 mil funcionários em seis estados, segundo a Anfavea (associação das montadoras). Na primeira semana de abril, cinco empresas e 10 plantas permaneciam com linhas de montagem interrompidas.

No setor de motos, houve recuperação. Após períodos de paralisação no primeiro bimestre devido ao agravamento da pandemia no Amazonas, as linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus retomaram as atividades em março.

Foram produzidas 125,6 mil motocicletas no último mês, uma alta de 116,4% em comparação a fevereiro. Em relação a março de 2020, o crescimento é de 22,1%. Os dados são da Abraciclo (associação das fabricantes de veículos de duas rodas).