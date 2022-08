Sem Parar prepara expansão de serviço para condomínio fora de SP

Entre outros negócios, o de drive thru alcançou 80% do mercado de restaurantes com o modelo e segue em expansão, assim como a tag virtual no celular para motociclistas e parcerias com montadoras para tags saídas de fábrica.

A operação de pagamento sem contato em postos de combustíveis, que abrange cerca de 1.500 estabelecimentos, deve chegar ao fim do ano com um número entre 2.000 e 2.400, segundo Gazaffi.

A companhia afirma que já tem rede e capacidade técnica preparadas para atender todo o estado de São Paulo e cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, onde já há contratos fechados e outros em fase de conclusão, para fechar 2022 com 200 condomínios em operação. Salvador, Brasília, Cuiabá e Campo Grande também estão no radar.

