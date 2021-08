Selic no fim de 2021 permanece em 7,00% ao ano, projeta Focus

Na véspera da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 2, que a mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 7,00 ao ano. Há um mês, estava em 6,50%.

