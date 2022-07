Self-service fica 23,76% mais caro em São Paulo, diz Procon

Os reflexos das elevações do gás, dos produtos de alimentação, energia elétrica também interferem diretamente no preço final ao consumidor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O preço do self-service por quilo subiu 23,76% entre janeiro de 2020 e junho deste ano, conforme o novo levantamento do Procon-SP com o Dieese em 350 restaurantes da capital paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.