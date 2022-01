Secretários da Fazenda se dividem sobre descongelar ICMS de combustíveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Secretários estaduais da Fazenda dizem estar bastante divididos em relação ao que fazer a respeito do fim do congelamento do ICMS sobre combustíveis marcado para o final deste mês. Alguns defendem o descongelamento tal como programado, já que, segundo eles, o novo aumento de preços evidenciou que a política da Petrobras é a responsável pelos altos valores, e não os estados. Além disso, pontuam que a legislação proíbe concessão ou prorrogação de benefícios fiscais em anos eleitorais, e por isso terão que fazer a discussão do enquadramento do congelamento do imposto. Outros dizem que a manutenção do congelamento, que vigora desde novembro, é importante para preservar de alguma forma os consumidores. Há ainda uma terceira alternativa em discussão, a do descongelamento progressivo, que seria realizado posteriormente, preparando a população para a volta da cobrança do imposto. Eles têm reunião marcada para esta quinta-feira (13) para debater o tema e tentar chegar a uma posição unificada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.