Secretário do Tesouro defende veto à renovação de desonerações da folha de pagamento

O impacto potencial sobre as contas é de pelo menos R$ 9,4 bilhões, algo que, na avaliação da pasta, prejudica as metas definidas pelo arcabouço fiscal.

Comandado por Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda recomenda o veto, porque as isenções foram concedidas por Emenda Constitucional com período definido.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, afirmou à coluna que as desonerações da folha de pagamento para 17 setores da economia não podem ser renovadas por meio de projeto de lei.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.