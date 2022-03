Secretário de Justiça de SP faz blitz em postos após mega-aumento da Petrobras

O reajuste autorizado para as distribuidoras é de 18,8% no litro da gasolina e de 24,9% no diesel vendido às distribuidoras. Para o gás de cozinha a alta é de 16,1%.

"Os preços dos combustíveis já estão muito altos, refletindo nos custos do transporte e com risco de aumento ainda maior da inflação. Por isso, temos obrigação de fiscalizar os postos para evitar abuso de alguns empresários que podem elevar ainda mais os preços na bomba", afirma o secretário.

