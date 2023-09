Secretária do Tesouro dos EUA deve participar de reunião com Lula e Biden

Na agenda do encontro, que ocorre às margens da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York (EUA), está o trabalho no século 21. Logo após a bilateral, os dois presidentes participam de um evento para lançar uma iniciativa comum no tema, que vai tratar temas como precarização do trabalho, representação sindical e aplicativos --a chamada gig economy.

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, deve participar do encontro bilateral entre os presidentes Lula (PT) e Joe Biden nesta quarta (20). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participa da reunião.

