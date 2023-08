Secretária do Tesouro dos EUA comeu 'cogumelos mágicos' em visita à China

Os cientistas ainda não identificaram o princípio ativo por trás das alucinações causadas pelo jian shou qing. Com isso, não há instruções adequadas para o uso medicinal nem para o tratamento de efeitos colaterais do cogumelo.

Peter Mortimer, um professor do Instituto de Botânica de Kunming, na China, citou à CNN o caso de um conhecido que passou três dias sob efeito do fungo.

Os cogumelos jian shou qing têm um chapéu rosado com o diâmetro de uma maçã, e a face interna amarelada. A tradução, que quer dizer algo na linha de "veja a mão azul", faz referência a uma propriedade do fungo, cujas partes amarelas se tornam azuis quando sofrem pressão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, comeu um prato com "cogumelos mágicos", em viagem à China. Ela fez o relato em entrevista ao programa da CNN Internacional Out Front.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.