Secovi-SP começa a monitorar dados do mercado corporativo

Já nos condomínios logísticos, subiu o preço da locação de alto padrão, impulsionado pelo recuo da vacância proporcionado pelos investimentos das empresas de setores beneficiados com o avanço no ecommerce.

Segundo o Secovi-SP, os preços de locação de escritórios seguem em tendência de alta, com aumento acima de 4% no primeiro trimestre deste ano.

Os indicadores de locação de escritórios levantados pela pesquisa inicial, que compara o primeiro trimestre deste ano com igual período do ano passado, apontam aumento na absorção bruta e queda na oferta de novos estoques. Porém, há um aumento na taxa de vacância. Para o Secovi-SP, a ômicron e a guerra na Ucrânia têm influenciado as empresas a postergar seus planos de expansão e mudança.

