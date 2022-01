Seara abre mais de 200 vagas para jovens em 10 estados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Seara abriu hoje as inscrições para o "Programa Jovens de Valor - Talentos Seara 2022". São oferecidas, no total, 202 vagas a profissionais que concluíram graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 nas áreas de administração, engenharias, medicina veterinária, zootecnia, biologia e afins. A empresa do Grupo JBS pretende selecionar profissionais para atuar nas áreas de produção, agropecuária, manutenção e qualidade em unidades da Seara espalhadas por mais de 40 cidades, de dez estados brasileiros. As oportunidades do programa estão divididas entre os seguintes estados: Rio Grande do Sul (35 vagas), Santa Catarina (57 vagas), Paraná (40 vagas), São Paulo (25 vagas), Rio de Janeiro (2 vagas), Mato Grosso do Sul (23 vagas), Mato Grosso (3 vagas), Distrito Federal (8 vagas), Bahia (5 vagas) e Minas Gerais (4 vagas). Contudo, de acordo com a companhia, o candidato precisa ter disponibilidade de mudança para as cidades das operações, pois as vagas são presenciais. Durante 12 meses, os selecionados para o "Jovens de Valor" passarão por uma formação que abordará três pilares: gestão, conhecimento técnico e liderança. Ao final do programa, os profissionais que atenderem aos requisitos serão efetivados em posições de liderança nas Unidades de Produção da Seara. "A proposta é incentivar o desenvolvimento de potenciais líderes, que valorizem a sustentabilidade e façam a diferença para o crescimento dos nossos negócios e da sociedade", explica Fernando Meller, Diretor Executivo de Gente e Gestão da Seara. As inscrições para o "Programa Jovens de Valor" devem ser realizadas online, entre 11 e 28 de janeiro. Para mais informações, acesse: https://trabalheconosco.vagas.com.br/talentos-seara

