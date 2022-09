Se tiver Meirelles na Economia, Lula eleva chance de vencer no 1º turno, diz banqueiro

Ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda no governo de Michel Temer (MDB), Meirelles participou, nesta segunda-feira, de evento de campanha de Lula e Fernando Haddad (PT) em São Paulo.

"Uma eventual confirmação de Meirelles como ministro da Economia aumentaria as chances de vitória de Lula já no primeiro turno", afirma Lacerda.

"Depois da aliança com Geraldo Alckmin, o apoio de Henrique Meirelles a Lula é o fato mais importante na conquista do empresariado e parte da classe média que rejeita o petista", diz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gesto de aproximação entre Henrique Meirelles e Lula nesta segunda (19) deve ter um grande peso no setor privado, na opinião de Ricardo Lacerda, sócio-fundador do BR Partners Banco de Investimento.

