"Se o imposto foi interditado, não vou brigar por ele", diz Guedes sobre tributo semelhante à CPMF

No debate, Guedes disse ainda que a reforma tributária ampla, defendida por líderes da Câmara, não avançou, pois a proposta previa uma reestruturação do sistema de impostos "às custas da União".

"Eu preferia desonerar a mão de obra com o imposto sobre transações. Tive que abrir mão disso. Não há tempo para uma discussão satisfatória do tema", declarou.

"Se o imposto foi interditado, não vou brigar por ele", afirmou Guedes no evento Diálogo com a Indústria, promovido por empresários do setor industrial.

