Saudi Aramco eleva preços de petróleo para Ásia e reduz para EUA e Europa

A demanda chinesa por petróleo tem se mantido firme nos últimos meses, enquanto na Europa o aumento no números de casos de covid-19 e o lento avanço das campanhas de vacinação em várias de suas principais economias levaram ao endurecimento de medidas de lockdown no continente. Fonte: Dow Jones Newswires.

A empresa aumentou todos os seus preços para o Extremo Oriente. Já no caso dos EUA, a Aramco reduziu a maioria dos preços em US$ 0,10 por barril e, no da Europa, em US$ 0,20 por barril.

