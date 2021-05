Sapato de segurança, usado por profissional de saúde, escapa do tombo do setor na pandemia

Foi um crescimento em torno de 1% na produção do setor, mas um oásis, se comparado com o tombo de 18,5% na indústria calçadista como um todo na pandemia, segundo a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados).

