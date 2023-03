São Paulo encosta em Minas Gerais em volume de geração distribuída de energia

A energia solar, entre as modalidades de geração distribuída, é a mais usada no Brasil e também a que mais cresce.

"Com isso, o estado passou a ter a mesma competitividade nos benefícios tributados que os demais estados do Sudeste", disse Chrispim, da ABGD, em nota.

Na última semana, o governo de São Paulo anunciou a isenção do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) para a geração distribuída de energia e para centrais geradoras com potência instalada de até 1 megawatt. Para geração por energia fotovoltaica de até 5 megawatts, o imposto estadual também passa a ser isento.

