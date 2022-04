Salim Mattar, fundador da Localiza, exalta golpe militar nas redes sociais

Bolsonaro também defendeu a ditadura em uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta.

"Graças ao ‘Movimento de 31 de março de 1964’ hoje não somos um país comunista. Sou testemunha ocular daquele grave momento em que o Brasil poderia ter ido para o caminho errado com os comunistas no poder", escreveu o empresário, que costuma se manifestar com frequência nas redes sociais.

