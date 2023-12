Saiba quanto será o IPVA do seu veículo em 2024 no estado de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas do estado de São Paulo conseguem saber quanto irão pagar de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em 2024. O valor venal dos veículos pode ser consultado no Sivei (Sistema de Veículos), no Portal da Fazenda de SP.

É preciso ter a placa exata do carro e informá-la ao fazer a consulta. Depois, basta multiplicar o valor venal que consta no sistema pelo percentual de cobrança do imposto, conforme o tipo, se é carro, moto, caminhão ou outro. Carros de passeio a álcool, gasolina ou flex têm alíquota de 4%, por exemplo, sejam novos ou usados.

COMO CONSULTAR O VALOR VENAL:

Acesse portal.fazenda.sp.gov.br

1 - Na página inicial, vá até o quadro "Cidadão", do lado direito da tela

2 - Clique em "IPVA - Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores"

3 - Na página seguinte, clique em "Serviços", do lado esquerdo da tela e, depois em "Consulta de valor venal para o IPVA"

4 - Informe a placa do veículo, vá em "Não sou um robô" e, depois, em "Consultar"

5 - O valor venal será informado na próxima tela

6 - Com esse valor em mãos, multiplique-o pelo percentual cobrado para o modelo do seu veículo

A cada ano, o IPVA costuma ficar mais em conta, porque a tendência é que os veículos desvalorizem com o passar do tempo. Mas, desde 2021, tem ocorrido valorização de alguns modelos, com a movimentação do mercado de carros usados.

Para um veículo a gasolina cujo valor venal é de R$ 17.824, o IPVA de 2024 será de R$ 712,96. Já um carro flex cujo valor venal é de R$ 53.612, o valor do IPVA em 2024 será de R$ 2.144,48.

É possível pagar o imposto à vista, com desconto de 3%, em janeiro do ano que vem. O calendário do IPVA começa a vencer a partir do dia 11. Também é possível parcelar o valor total em cinco vezes, sem nenhum desconto.

COMO FAZER O CÁLCULO

Valor venal do veículo: R$ 53.612

Multiplicar por 0,04

Valor do IPVA 2024: R$ 2.144,48

O valor venal do veículo é definido conforme tabela feita pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) de São Paulo. São mais de 12 mil modelos analisados, em várias versões de todas as marcas. A base da pesquisa costuma ser o mês de setembro.

As alíquotas do IPVA em São Paulo são de 4% para carros de passeio, 2% para motocicletas, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado, 1,5% para caminhões e 1% para os veículos de locadoras registrados em São Paulo.

O IPVA pode ser pago em janeiro à vista, com desconto de 3% para todos os veículos. Em fevereiro, também é possível pagar à vista, mas sem desconto. O contribuinte pode parcelar em até cinco vezes, mas não pode atrasar pagamentos.

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Passados 60 dias, o percentual da multa ficará em 20% do valor do imposto. Se continuar inadimplente, o débito irá para a dívida ativa.