Saiba como receber R$ 1.000 da Bolsa Empreendedor

As vagas serão distribuídas proporcionalmente entre as regiões administrativas do estado conforme o número de pessoas vulneráveis inscritas no CadÚnico até janeiro de 2021. Na Região Metropolitana de São Paulo, que inclui a capital paulista, serão 52.196 bolsas.

As bolsas serão pagas em duas parcelas de R$ 500 mediante frequência mínima de 80% no curso gratuito de empreendedorismo oferecido pelo programa. Os selecionados também devem obter formalização como MEI ou outra natureza jurídica.

A inscrição deve ser feita pelo site do programa Bolsa do Povo entre esta sexta-feira e o dia 19 de setembro.

Mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência têm prioridade para ocupar as vagas disponíveis. Além de impulsionar novos empreendimentos, o programa deve incentivar pequenos negócios, beneficiando de maneira direta e indireta 400 mil pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.