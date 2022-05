Safra de laranja volta a crescer em SP e MG após dois anos ruins

A estimativa do Fundecitrus é que existam 169,97 milhões de árvores em produção, 3,41 milhões a mais que o registrado no ano passado, apesar de a área ter reduzido em 0,50%. Isso significa que está ocorrendo um maior adensamento de plantas nos pomares.

já a produtividade média está estimada em 920 caixas por hectare, ante as 760 caixas da safra 2021/22, com 1,86 caixa por árvore, superando a marca de 1,58 caixa por laranjeira da safra anterior.

"Era de se esperar uma safra até maior, até pela bianualidade da cultura, mas como viemos de uma situação em que as laranjeiras sofreram muito com a seca e a geada, as reservas das plantas estavam aquém da normalidade", afirmou Juliano Ayres, gerente-geral do Fundecitrus.

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A safra de laranja 2022/23 voltará a crescer depois de dois anos com baixas produções no cinturão citrícola formado pelo interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro. É o que aponta o Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura), que anunciou sua previsão anual nesta quinta-feira (26) em Araraquara (a 273 km de São Paulo).

