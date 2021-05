Sabesp descarta falta de água na capital, mas interior preocupa

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Boa parte do interior paulista usa água do aquífero Guarani, que segundo Braga, reúne recursos hídricos suficientes para atender a população sem grandes problemas.

Nesse caso, o executivo argumenta que a ampliação da oferta de água pode ser resolvida com pequenas obras, como abertura de poços de captação, além de campanhas de conscientização do uso racional da água.

Apesar da situação tranquila na Região Metropolitana de São Paulo, Braga admite que há restrições severas na oferta de água em algumas regiões do Estado, como nas áreas dos municípios de São José do Rio Preto e Franca. Mas, na sua avaliação, são restrições pontuais.

Além do nível dos reservatórios não ser motivo para alarme, Braga argumenta que, após a crise hídrica de 2014, a população está usando a água de forma mais racional. Na época, o consumo médio na Região Metropolitana era de 72 mil litros por segundo. Hoje está entre 62 e 63 mil litros por segundo. "Precisamos focar que as pessoas mantenham esses bons hábitos de consumo e façam um esforço a mais nesse sentido."

O alerta da pior seca dos últimos 111 anos prevista até setembro não afeta, no momento, de forma generalizada o abastecimento de água potável no Estado de São Paulo. Há problemas, no entanto, em alguns municípios do Noroeste e Nordeste paulista, mas, segundo a Sabesp, companhia responsável pelo abastecimento de água no Estado, são casos pontuais e de fácil solução.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.