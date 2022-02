Rússia promete retaliar sanções do Ocidente, mas não detalha que reação tomará

A União Europeia anunciou neste domingo (27) o veto no espaço aéreo do bloco a aeronaves russas, incluindo jatos particulares. A medida sem precedentes tem o objetivo de pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar a invasão da Ucrânia.

"O princípio orientador será a reciprocidade, e nossos próprios interesses estarão à frente disso", disse Peskov, em uma teleconferência, sem especificar quais serão as retaliações. "As sanções são duras, são um problema [...], mas a Rússia tem todo o potencial necessário para compensar os danos."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo russo vai retaliar as sanções ocidentais contra a indústria de aviação do país devido à invasão da Ucrânia, disse nesta segunda-feira (28) o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov.

