Rumo avança em investimento de R$ 1,9 bi em vagões e locomotivas no Mato Grosso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rumo avançou nesta semana em seu projeto de investimento estimado de R$ 1,9 bilhão para aumentar a capacidade de sua malha ferroviária na Operação Norte no Mato Grosso com a aquisição de 2.142 vagões, para transportar grãos, farelo, açúcar e fertilizantes, e até 45 locomotivas. O projeto da construção da nova ferrovia estadual está em fase de licenciamento ambiental.Na semana passada, o Ministério da Infraestrutura aprovou o enquadramento do projeto no regime especial de incentivo para o desenvolvimento da infraestrutura com renúncia fiscal estimada em torno de R$ 178 milhões. A Rumo afirma que ainda não tem o contrato fechado com os fornecedores desse projeto e que, assim como tem feito em todas as suas aquisições, dá preferência a fornecedores nacionais. Maior operadora ferroviária do país, a Rumo tem aproximadamente 1.200 locomotivas e 33.000 vagões.

