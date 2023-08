Rui Costa diz que apagão foi causado por erro técnico

O apagão interrompeu o fornecimento de energia em todo o país, com exceção de Roraima, que não está no SIN (Sistema Integrado Nacional). Foi considerado atípico pelos especialistas porque os reservatórios das hidrelétricas estão cheios e há número adequado de linhas transmissão.

O ministro reforçou as críticas, mas evitou ligar diretamente a venda ao apagão. "Primeiro que todos conhecem minha posição com relação à privatização. Um setor estratégico para segurança do país — inclusive para segurança alimentar, energética, em especial com a dimensão territorial do Brasil— na minha visão, não deveria ser privatizado", afirmou Silveira.

"Não tem outro evento ainda apontado pelo ONS [Operador Nacional do Sistema]. Mas a robustez do sistema leva a presumir que tivemos outro evento que causou um evento dessa magnitude", afirmou Silveira em coletiva à imprensa.

Nesta terça (15), o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) afirmou que o apagão foi um fenômeno extremamente raro, só observado com a ocorrência de dois eventos concomitantes. Segundo ele, um dos incidentes ocorreu no Ceará por causa de uma sobrecarga na transmissão, o que fez o sistema entrar em colapso na região.

Segundo ele, não foi um excesso de demanda e ausência de oferta a razão do problema no abastecimento de energia elétrica.

