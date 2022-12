Rombo dos fundos de pensão em 2021 será discutido em grupo de trabalho

Desde 2018, as entidades de previdência complementar são obrigadas a criar planos de equacionamento no ano seguinte ao exercício em que houve déficit. Em 2021, as oscilações das Bolsas e dos juros contribuiriam para os resultados ruins.

No dia 14 de dezembro, o CNPC (Conselho Nacional de Previdência Complementar) aprovou a criação de um grupo de trabalho para definir como será a operacionalização do pagamento desses déficits. Os conselheiros terão 90 dias para indicar titulares e suplentes nesses grupos de discussão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas ligados a fundos de pensão poderão ter de pagar, a partir de 2023, valores extras para cobrir o déficit das conta em 2021. As entidades de previdência fechada conseguiram deixar as discussões sobre o assunto para o primeiro semestre de 2023.

