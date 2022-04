Rodrigo Garcia anuncia Felipe Salto para substituir Meirelles na Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deve anunciar nesta terça (19) a escolha do economista Felipe Salto para substituir Henrique Meirelles na Secretaria de Fazenda e Planejamento de São Paulo.

Diretor-executivo da IFI (Instituição Fiscal Independente), órgão do Senado, Salto vinha sendo sondado para o cargo há meses, desde que Meirelles anunciou que sairia do posto para disputar as eleições deste ano.

O economista, que também é professor do curso de finanças públicas no mestrado profissional em economia do IDP, também foi consultor na Tendências Consultoria, do ex-ministro Mailson da Nóbrega e atuou na assessoria do senador José Serra (PSDB-SP).