Rock in Rio deve ajudar a compensar demanda morna por passagem de ônibus no 7 de Setembro

"Como o Rock in Rio começa na sexta-feira desta semana, e o 7 de Setembro ficou no meio, pode ser que haja uma falsa sensação de que esse aumento de demanda se refere ao feriado. Mas o que a gente tem visto e, pelo que a gente conhece de comportamento de compra, essa alta de demanda é muito mais em função do Rock in Rio", afirma Letícia Pineschi, da Abrati (associação das empresas de transportes de passageiros).

Segundo a Buser, a expectativa é chegar a 60 mil passageiros embarcados com destino ao Rio de Janeiro para o período de 1 a 12 de setembro. Até esta quarta (31), a plataforma conta 51 mil reservas. Na comparação com o mesmo período em agosto, o aumento é de 60%. Para atender a demanda, a empresa diz que contratou parceiros extras para criar mais de 660 novos grupos para o Rio.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio deve ajudar a esquentar a venda de passagens rodoviárias no início deste mês, que tem registrado demanda mais morna para o feriado de 7 de Setembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.