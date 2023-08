Roberto Campos Netos diz que 'subiu a barra' para o fiscal no Brasil

Em evento com empresários no Guarujá (SP), ele citou o rebaixamento do rating dos Estados Unidos pela agência de classificação de riscos Fitch apontando expectativa de deterioração fiscal e o alerta sofrido pelo Reino Unido quando lançou programa de corte de impostos e aumento de gastos públicos no ano passado.

GUARUJÁ, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse neste sábado (26) que o governo está na direção correta ao tentar melhorar a situação fiscal, mas "a barra subiu" no mundo todo e é preciso "fazer o dever de casa".

