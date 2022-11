Rio Grande do Sul não tem mais pontos de bloqueio em estradas, diz PRF; SC tem 38 bloqueios

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Às 10h25min desta quarta-feira (2), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Rio Grande do Sul comunicou a liberação do último bloqueio em rodovias federais do estado. O trecho está localizado no km 139 da BR-472, em Três de Maio, quase na fronteira com Santa Catarina. Assim, o estado não apresenta mais manifestações com bloqueios de rodovias.

Hoje pela manhã, a BR-116 entre Canoas e Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, registrava lentidão. No entanto, o motivo era uma carreata e não de um bloqueio. Distribuidoras de combustíveis da região ganharam reforço de viaturas para garantir o abastecimento aos postos de gasolina da capital, onde já havia falta de gasolina em alguns estabelecimentos.

Enquanto isso, em frente ao Comando Militar do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre, um grupo de algumas dezenas de manifestantes golpistas vestindo as cores do Brasil pede "intervenção federal" e prega "resistência civil". As autoridades bloquearam o trânsito no local, mas, em razão do feriado do Dia de Finados, não há transtornos na região.

Em Santa Catarina, a Polícia Militar passou a reforçar a atuação da PRF desde a madrugada desta quarta-feira e os bloqueios vem sendo combatidos de forma mais incisiva pelas forças de segurança. Um dos maiores focos de protesto, que persistia desde o domingo na BR-101 em Palhoça, em frente a uma loja Havan, foi desmantelado na manhã desta quarta com o uso de gás lacrimogêneo. Persistem 38 pontos de bloqueios em rodovias federais do estado.