Rio de Janeiro é o estado que mais avançou na legislação para o 5G

A cidade de São Paulo recebe, no dia 14 de junho, o Painel Telebrasil Innovation, em que os CEOs das principais operadoras --Algar, Claro, Oi, Tim e Vivo-- discutem com autoridades do governo e outros setores da economia quais as oportunidades de investimento e negócios devem chegar às cidades brasileiras com a melhora de qualidade da conectividade.

