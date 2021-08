Retomada perde força e atividade encolhe 0,3% no segundo trimestre, diz Monitor do PIB da FGV

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atividade econômica do país encolheu 0,3% no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses de 2021, indicam dados do Monitor do PIB, calculado pelo FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). O resultado foi divulgado nesta terça-feira (17).

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, houve crescimento de 12,1%. O pesquisador Claudio Considera, coordenador do levantamento, sinalizou que o desempenho positivo está relacionado à base de comparação fragilizada pela pandemia.

"Entretanto, a economia apresentou retração de 0,3% no segundo trimestre comparado ao primeiro, evidenciando que houve certo otimismo com o resultado do primeiro trimestre [alta de 1,2%]", acrescentou.

Segundo Considera, "ainda há um longo caminho para a retomada mais robusta da economia".

O Monitor do PIB busca antecipar o ritmo da atividade econômica no país. A divulgação é mensal.

Em junho, o indicador apontou avanço de 1,2% na comparação com maio. Frente a junho de 2020, houve elevação de 10,1%.

O resultado oficial do PIB do segundo trimestre será apresentado no dia 1º de setembro pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na visão de analistas, a vacinação contra a Covid-19 tende a beneficiar setores como o de serviços, que depende da circulação de clientes, ao longo do segundo semestre.

O segmento de serviços é o principal componente do PIB sob a ótica da oferta, respondendo por cerca de 70% do indicador. Reúne uma grande variedade de negócios, de pequenos comércios a instituições financeiras e de ensino.

O desemprego e a inflação em alta, por outro lado, desafiam a recuperação econômica mais consistente.

No trimestre encerrado em maio, dado mais recente disponível, a taxa de desemprego foi de 14,6% no país. Havia 14,8 milhões de trabalhadores desocupados à época.

A escalada da inflação nos últimos meses tem sido puxada pela energia elétrica, que ficou mais cara em razão da crise hídrica. A escassez de chuva derruba o nível de reservatórios de usinas hidrelétricas, forçando o acionamento de térmicas, que envolvem custos maiores. O reflexo é a conta de luz mais alta na casa dos consumidores e nas empresas.