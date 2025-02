Resultado final do CNU será liberado nesta sexta-feira (28) a partir das 10h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os resultados finais do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão divulgados a partir das 10h desta sexta-feira (28). O concurso, maior da história do país, ofereceu 6.640 vagas para 21 órgãos e entidades. Ao todo, serão divulgadas 194 listas com os resultados finais.

Os candidatos terão acesso a notas finais individuais, listas finais de classificação nas vagas imediatas e em lista de espera dos blocos 1 a 8, e a lista final de convocação para matrícula nos cursos de formação.

Os resultados também serão publicados no DOU (Diário Oficial da União) em 15 editais.

Cada candidato só aparecerá como aprovado em um cargo, porém, é possível que a mesma pessoa apareça em diversas listas de espera dos cargos de sua maior preferência.

COMO ACESSAR OS RESULTADOS INDIVIDUAIS?

Os inscritos poderão acessar os resultados individuais na área do candidato. Nela, estará disponível o resultado para cada um dos cargos em que se inscreveu, além da seguintes informações:

- Nota na prova objetiva

- Nota na prova discursiva

- Nota na avaliação de títulos

- Resultado de bancas (PCD, Heteroidentificação, Indígena)

- Nota final ponderada em cada cargo

- Classificação em cada cargo: ampla concorrência (AC) e nas cotas (PCD, Pessoa Negra - PN ou Pessoa Indígena - PI)

- Situação no cargo: aprovado em vagas imediatas (AC, PCD, PN ou PI); aprovado em lista de espera/cadastro reserva (AC, PCD, PN ou PI); convocado para curso de formação (para nove cargos dos blocos 1 a 7); eliminado (segundo os respectivos itens do edital)

Também na área do candidato serão divulgadas 173 listas com a classificação final dos blocos 1 a 8 (vagas imediatas e vagas em lista de espera), por cargo.

Nas listas não serão publicados os nomes e CPFs dos candidatos, mas será liberada uma tabela com os dados de inscrição e resultados individuais agrupados do cargo.

Serão divulgadas também 21 tabelas com a listagem final de convocados em cargos dos blocos 1 a 7 para matrícula em cursos de formação.

Os cargos que exigem a matrícula nos cursos de formação são os seguintes:

CARGO - CIDADE - INSTITUIÇÃO - DURAÇÃO - MODALIDADE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) - Brasília/DF - MGI/Enap - 580 horas - Presencial

Analista de Comércio Exterior (ACE) - Brasília/DF - MGI/Enap - 380 horas - Presencial

Analista em Tecnologia da Informação (ATI) - Brasília/DF - MGI/Enap - 440 horas - Presencial

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) - Brasília/DF - MGI/Enap - 440 horas - Presencial

Analista de Infraestrutura (AIE) - Brasília/DF - MGI/Enap - 440 horas - Presencial

Auditor fiscal do trabalho (AFT) - Brasília/DF - MTE Cebraspe - 208 horas - Híbrido

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel) - Brasília/DF - Aneel/Cebraspe - 140 horas - Presencial

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq) - Brasília/DF - Antaq/ Cebraspe - 140 horas - Presencial

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS) - Rio de Janeiro/RJ - ANS Cebraspe - 140 horas - Presencia

A Cesgranrio, organizadora da seleção, também enviará mensagens de email e WhatsApp aos convocados para matrículas nos cursos de formação.

DIÁRIO OFICIAL

No Diário Oficial da União serão divulgados 15 editais com todas as informações que constarão no resultado individual final, incluindo os nomes dos candidatos. O texto será corrido.

Os 15 editais corresponderão a:

- 7 editais com a classificação final, por cargo (vagas imediatas e vagas em lista de espera), dos blocos 1 a 7

- 1 edital de retificação da classificação final por cargo (vagas imediatas e em lista de espera), do Bloco 8

- 7 editais de convocação final para matrícula em cursos de formação de cargos dos blocos 1 a 7

NOVA EDIÇÃO

O edital da próxima edição do CNU deve ser divulgado até o final deste trimestre. Há expectativa de que as provas sejam aplicadas em agosto.

Ainda não é possível saber quais serão as vagas ofertadas, mas Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação, afirma que duas novas carreiras serão incluídas na seleção: uma para a área de Defesa, Justiça e Segurança e outra para a área de Desenvolvimento Socioeconômico. Os novos cargos serão destinados ao nível superior.