Restrições mais brandas fazem brasileiro preferir Lisboa a Orlando

Por conta das restrições de viagens e do aumento dos custos, as companhias aéreas são unânimes em reforçar o turismo doméstico em 2022. "Estamos aumentando o número de destinos nacionais: de 44 no pré-pandemia para 49 este ano. Ao final do segundo trimestre do ano que vem, vamos chegar a 56", diz Diogo Elias, diretor de vendas e marketing da Latam Brasil.

A Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens) afirmou que as associadas estão tendo trabalho dobrado para atualizar os clientes em relação às restrições de viagem em cada país. A entidade recomenda que as agências associadas e os próprios consumidores consultem informações nos canais oficiais, como a Iata (Associação Internacional de Transportes Aéreos).

A pesquisa foi feita em outubro, com destinos pesquisados a partir de São Paulo. As fronteiras para os Estados Unidos reabrem nesta segunda-feira (8), enquanto que, para Portugal, estão abertas desde 1º de setembro.

"Mas mesmo com as fronteiras ainda fechadas para brasileiros, os destinos nos Estados Unidos são muito procurados", afirma.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Levantamento feito pelo site de venda de viagens Decolar, a pedido do jornal Folha de S.Paulo, aponta que, em setembro e outubro deste ano, a procura por passagens aéreas internacionais para as férias de verão cresceu cerca de 94% em relação aos meses de julho e agosto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.