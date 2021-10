Restituição do IRPF está disponível para 290 mil contribuintes

Nesta sexta-feira, mais de 290 mil contribuintes já podem conferir o extrato bancário para verificar se os valores equivalentes ao lote residual de restituição do Imposto de Renda foram depositados. Lembrando que este lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao todo, são quase R$ 450 milhões a serem depositados nas contas indicadas na declaração de cada contribuinte. Desse total, a maior parte é dos que têm prioridade legal, a exemplo dos idosos e pessoas com deficiência. Também foram pagos, hoje, os valores de contribuintes que entregaram a declaração até o dia 14 de outubro.

Para saber a situação da declaração, o contribuinte deve acessar a página da Receita, na internet, e clicar no menu Meu Imposto de Renda. Em seguida, Consultar Restituição. Aí a situação vai estar detalhada, inclusive se há alguma pendência. Caso haja, a declaração pode ser retificada, com as correções de inconsistências apresentadas pela receita.

Como já mencionado, o pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Caso os valores não sejam pagos, o contribuinte deve procurar a agência bancária. Mas se a conta foi desativada, por exemplo, o valor fica disponível para resgate por até um ano, no Banco do Brasil. Se passado esse tempo, o resgate deve ser feito pelo portal e-CAC, no site da receita federal.